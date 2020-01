CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE / La Juventus si gode un Cristiano Ronaldo in forma straripante ed ancora decisivo alla soglia dei 35 anni. Anche per questo la ricerca dell'erede del portoghese, missione assai complicata, può procedere con più calma. Ma l'ambizione di aggiungere alla rosa bianconera nuove stelle non si può fermare, soprattutto se sul calciomercato si presentano occasioni da non farsi sfuggire. Come può essere ad esempio un fenomeno come Harry Kane. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Juventus, il Tottenham fissa il prezzo di Kane

La notizia clamorosa rimbalza dalla Spagna.

Bisognoso di incassare dopo i grandi investimenti per il nuovo stadio, ilsecondo quanto riferisce 'Radio Catalunya' avrebbe aperto alla possibilità di vendere l'attaccante inglese classe 1993, accendendo così l'interesse dei più grandi club europei: dal Barcellona alla Juventus, appunto. Il prezzo è stato fissato: servono. Una cifra enorme, in linea comunque col valore dei migliori centravanti del pianeta, ma che la società bianconera potrebbe tentare di abbassare inserendo nell'eventuale operazione qualche pedina in grado di far gola agli 'Spurs': da, che il manager Mourinho aveva cercato anche ai tempi del Manchester United. I discorsi, in ogni caso, sono rimandati all'estate. In questo momento il Tottenham teme che a causa dell'infortunio la cessione di Kane frutterebbe molto meno del reale valore del giocatore.

