Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona: è fatta!

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA SCAMBIO / Non solo Bernardeschi-Rakitic. Juventus e Barcellona hanno già imbastito una trattativa per lo scambio di due giovani prospetti. Come riporta 'Tuttosport', sembra quasi fatta per lo scambio Pereira-Marques tra le due società: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Il primo, centrocampista 21enne, è di proprietà juventina ma in prestito al, mentre il secondo è un attaccante classe 2000 del. In attesa di novità sul possibile scambio tra, per il quale restano importanti differenze economiche, l'assevede quindi il primo affare in via di conclusione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: scambio Rakitic-Bernardeschi, ecco lo scoglio. Ultime CM.IT

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare col Barcellona: l'annuncio di Paratici