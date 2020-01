CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA POGBA PARATICI / Dybala chiama Pogba, Paratici risponde in sede di mercato. La Juventus continua a coltivare il sogno di riavere in rosa il fuoriclasse francese del Manchester United, voglioso di giocare altrove dopo le stagioni altalenanti del suo club.

Così, il momento giusto per affondare il colpo potrebbe essere la prossima estate, ma un'operazione così complessa necessita di un lavoro preventivo che già sembra iniziato: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, Pogba nel mirino: le ultime

Alcuni fattori, riporta 'Tuttosport', potrebbero spingere Pogba verso la destinazione Juventus: in primis la volontà del calciatore di lasciare i 'Red Devils' e il suo gradimento verso i bianconeri; inoltre, il Real Madrid, col possibile acquisto di van de Beek, potrebbe tirarsi fuori dalla corsa al giocatore, mentre le altre piste europee al momento non sembrano così calde come quella torinese. Col ritorno alla Juve, infine, Pogba troverebbe uno spogliatoio pronto ad accoglierlo a braccia aperte, come si evince dalle recenti parole di Dybala a 'Otro' riportate dal quotidiano: "Con Paul avevamo... anzi, abbiamo, un rapporto di amicizia. Quando era qua trovavamo sempre nuovi modi di festeggiare i gol e visto che per fortuna erano molti ne abbiamo inventati tanti. Spero che un giorno potremo tornare a esultare insieme". Così, nonostante l'operazione totale (tra cartellino e ingaggio) si avvicini ai 270 milioni di euro, la Juve nutre buone speranze, favorite anche dai rapporti eccellenti con l'agente Mino Raiola. Dybala sogna di giocare con il suo ex compagno, Paratici è al lavoro per far felice la 'Joya' e i tifosi juventini.

