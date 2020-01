Calciomercato Inter, svolta Lazaro: incontro con l'agente!

CALCIOMERCATO INTER LIPSIA LAZARO / Il Lipsia prova il sorpasso.

Il club tedesco - come raccontato da 'Sky Sport' - è sbarcato a Milano, con il ds, per cercare di riportare in Germania Valentino

Il terzino, che sta trovando poco spazio agli ordini di Antonio Conte, piace parecchio al Newcastle ma la capolista della Bundesliga ha incontrato l'agente del calciatore, che dopo l'arrivo di Young e quello probabile di Moses (come raccontato, domani svolgerà le visite mediche a Milano), è destinato a lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato.

