CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO MERTENS / A Napoli continua a tenere banco il caso legato al futuro di Dries Mertens che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Nelle ultime settimane il belga è stato spesso accostato ad altre destinazioni tra Italia ed estero proprio in virtù dell'accordo agli sgoccioli con gli azzurri. Eppure la storia di Mertens al Napoli potrebbe anche continuare. Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' c'è chi pensava ad un addio certo ma il calciatore in realtà continua a voler rimanere. Stanno arrivando in tal senso anche segnali da parte del club. Il dialogo per un rinnovo di contratto è ancora aperto. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per quanto riguarda Allan non esiste invece alcun caso. Il brasiliano non è stato escluso dalla lista dei convocati contro la Lazio per motivi disciplinari ma solo per questioni fisiche.

Calciomercato Napoli, svolta Mertens: può restare

Lo scenario di una possibile separazione col Napoli è stato dunque allontanato dallo stesso Mertens che vorrebbe vestire ancora azzurro. La pace non è impossibile, se ne sta parlando nonostante il clima di rivoluzione che aleggia in casa azzurra dopo gli ultimi terribili risultati. I partenopei di Gattuso infatti ancora non girano e puntano a ripartire domani contro la Lazio in Coppa Italia.

