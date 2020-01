Calciomercato Inter e Roma, i nerazzurri riaprono per Politano: la formula

CALCIOMERCATO INTER ROMA POLITANO / Lo scambio poi saltato tra Inter e Roma con Politano e Spinazzola protagonisti ha tenuto banco per tutto l'ultimo fine settimana con tanto di dichiarazioni al veleno da parte dei dirigenti delle due squadre. L'ultima risposta in tal senso è arrivata stasera da Ausilio che ha rispedito al mittente le 'accuse' di Petrachi di ieri.

Nonostante i rapporti tesi la trattativa per un arrivo di Politano in giallorosso non è stata del tutto accantonata. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Roma, ancora speranze per Politano: prove di disgelo

In Lega ci sono state prove di disgelo tra Marotta e Fienga con l’apertura dell’Inter per il passaggio di Politano alla Roma. Va però nel caso trovata la formula giusta che potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. In virtù di questi risvolti non va quindi escluso un nuovo tentativo per riportare l'esterno nerazzurro nella capitale.

