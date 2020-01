ATALANTA SPAL SEMPLICI IAGO BONIFAZI / Grande impresa della Spal di Semplici che ha commentato la sfida contro l'Atalanta a 'Sky Sport': "Avevamo bisogno di una gara del genere contro una grande come l'Atalanta. A Firenze non meritavamo di perdere e i punti di oggi ci devono rilanciare e dare fiducia. Nel girone d'andata abbiamo sbagliato in diverse circostanze. Sapevamo però quale poteva essere il nostro percorso quest'anno. Alleno un gruppo di ragazzi importanti.

Non abbiamo mai perso la fiducia e abbiamo sempre lavorato con convinzione. Abbiamo la qualità per uscire da questa situazione".

MERCATO - "Iago e Bonifazi sono due giocatori ottimi e ci farebbero davvero comodo. Kevin lo conosciamo da una vita. Conosciamo anche Falque anche se non ha mai giocato con noi. È arrivato Dabo e mi auguro arrivi anche qualche altro calciatore".

