ATALANTA SPAL GASPERINI POST GARA / Ancora una sconfitta per l'Atalanta di Gasperini. Il tecnico è apparso amareggiato per il ko contro la Spal: "Non so cosa è mancato - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Ci aspettavamo un avversario così, la Spal ha sempre fatto delle buone prestazioni. Noi 2-4 righe sotto, abbiamo avuto delle difficoltà sulle fasce. Ritmo? Ci sono stati dei problemi in fase difensiva, tanti giocatori non erano al meglio. Siamo stati passivi, conquistando poco palla.

Frusta? E' un campionato che ci porterà ad affrontare altre difficoltà, la classifica è corta e tutti daranno il massimo in ogni partita. Dobbiamo essere pronti a riscattarci".

CALCIOMERCATO - "Non lo so, io penso solo a recuperare i calciatori che non stanno benissimo - prosegue Gasperini - Il calciomercato di gennaio non so quanto potrà essere interessante, sarebbe dovuto cominciare prima per poterci dare una mano".