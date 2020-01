Serie A, Atalanta-Spal 1-2: Petagna-Valoti, Gasperini rimontato

ATALANTA SPAL GASPERINI PETAGNA VALOTI / Ancora una sconfitta per l'Atalanta di Gasperini. Dopo il ko in Coppa Italia a Firenze contro la Fiorentina, i bergamaschi perdono in casa contro la Spal. Ora il quarto posto, occupato dalla Roma, è lontano 3 punti.

Gomez e compagni sono passati in vantaggio grazie ad una splendida rete di Ilicic, che ha battuto Berisha con un preciso tacco.

Nella ripresa il solitoha rispettato la legge dell'ex ristabilendo la parità con un tocco sotto porta. Il gol della vittoria della squadra diporta, invece, la firma di. Un successo prezioso per i ferraresi che lasciano l'ultimo posto in classifica, portandosi ad un solo punto dal salvezza.

Atalanta-Spal 1-2: 16' Ilicic (A), 54' Petagna (S), 60' Valoti (S)

CLASSIFICA: Juventus punti 51, Inter 47, Lazio* 45, Roma 38, Atalanta 35, Cagliari 30, Parma 28, Milan 28, Torino 27, Verona* 26, Napoli 24, Udinese 24, Bologna 24, Fiorentina 24, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 16, Spal e Brescia 15, Genoa 14.

*Una partita in meno