Calciomercato Juventus: scambio Rakitic-Bernardeschi, ecco lo scoglio. Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BERNARDESCHI / Nonostante le (inevitabili) smentite di rito, nelle scorse ore Barcellona e Juventus sono state nuovamente in contatto per valutare il possibile scambio Rakitic-Bernardeschi. Mentre il croato, nonostante l’arrivo di Setien, sarebbe pronto a vestirsi subito di bianconero (e ha già un accordo di massima col club), il trasferimento dell’italiano al Camp Nou rischia di far saltare nuovamente l’affare, come già accaduto in estate. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è la valutazione del conguaglio economico che esige la Vecchia Signora ad aver complicato la negoziazione negli ultimi due giorni: il sodalizio torinese esige una cifra vicina a 30 milioni di euro, reputati eccessivi dai catalani, che nonostante i sei anni in più del centrocampista erano partiti addirittura uno scambio alla pari.

Lo scoglio, ad oggi, pare difficilmente superabile, ma i contatti potrebbero andare avanti nei prossimi giorni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

