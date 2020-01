CALCIOMERCATO JUVENTUS PJACA CAGLIARI / Lavora anche in uscita la Juventus di Fabio Paratici, in procinto di piazzare la cessione di Marko Pjaca. L'esterno offensivo croato aveva stregato i bianconeri, che per lui un paio d'anni fa avevano sborsato un assegno importante alla Dinamo Zagabria. Poi tanta sfortuna per l'ex Fiorentina che è rientrato in campo dopo un lungo stop per infortunio nei 15 minuti finali della sfida di Coppa Italia tra gli uomini di Sarri e l'Udinese del 15 gennaio.

Un primo passo verso un rientro in campo al 100%, magari in una nuova realtà dopo la sfortunata parentesi viola. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Emre Can all'Everton: il messaggio di Ancelotti

Calciomercato Juventus, Pjaca verso il Cagliari

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' il Cagliari è sempre più vicino a chiudere per l’arrivo di Marko Pjaca, in virtù di un accordo con la Juventus che sarebbe ad un passo. La fumata bianca è quindi vicina per il club di Giulini, pronto a regalare a Maran una pedina importante per alimentare il sogno europeo dei sardi bruscamente interrotto da un ultimo mese di risultati negativi interrotti dal pareggio di ieri sul campo del Brescia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Paratici accelera: incontro per Tonali. Le ultime di CM.IT

Juventus, infortunio Alex Sandro | Il comunicato ufficiale