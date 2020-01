CALCIOMERCATO MILAN SASSUOLO DEMIR BINICI / Cengiz Demir ed Efe Binici potrebbero essere i prossimi talenti turchi a sbarcare in Serie A.

Secondo indiscrezioni sui due giovani calciatori hanno messo gli occhi, con entrambi i club l'entourage terrà presto un incontro per parlare del loro eventuale sbarco in Italia.

In forza all'Antalyaspor, Demir è un difensore centrale classe 2001 che in Patria viene soprannominato 'Ironman' e accostato al connazionale Demiral della Juventus, mentre Binici - "the magician", di proprietà del Goztepe - ha come lui 18 anni ma è un centrocampista offensivo in possesso di grandi doti tecniche che per certi aspetti somiglia ad Hakan Calhanoglu del Milan. Tutti e due potrebbero essere acquistati anche con la formula del prestito più diritto di riscatto.

