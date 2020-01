CALCIOMERCATO PSG HIGUAIN PIATEK GIROUD / Il 'ciclone' Cavani potrebbe abbattersi presto sulla Serie A: Leonardo ha confermato la volontà del Matador di lasciare subito il Paris Saint-Germain, con l'Atletico Madrid pronto ad accoglierlo. Se la trattativa dovesse andare in porto, il club parigino avrebbe la necessità di intervenire sul mercato per assicurare un altro attaccante a Tuchel e 'L'Equipe' fa una lista di possibili obiettivi, tutti legati in un modo o nell'altro alla Serie A.

Nella lista dei possibili obiettivi del Paris Saint-Germain ci sarebbe Gonzalo Higuain della Juventus, anche se pare quanto meno improbabile che i bianconeri si privino dell'attaccante argentino a stagione in corso e senza un'alternativa all'altezza.

Discorso diverso, invece, perdel: il polacco è dato come possibile partente dopo l'arrivo die con l'offerta giusta la sua cessione sarà perfezionata. In partenza dalanche: in questo caso è l'Inter ad essere coinvolta visto che i nerazzurri sono da tempo sulle tracce del francese, pronti a chiudere l'affare non appena le condizioni lo permettano.

Ritorno in Serie A dove Dries Mertens potrebbe fare al caso del Psg, anche se con caratteristiche diverse rispetto a Cavani e agli altri potenziali obiettivi: il belga è in scadenza a giugno con il Napoli e potrebbe essere un'occasione per Leonardo, come Llorente. Infine, altro nome fatto è quello di Joao Pedro del Cagliari per il quale potrebbe incidere la grande amicizia con Neymar.