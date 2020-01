CALCIOMERCATO PARMA ATTACCANTE / Ancora una tegola per il Parma: la squadra di D'Aversa dovrà fare a meno di Roberto Inglese per un lungo periodo. Un altro infortunio terrà l'attaccante fuori dai giochi per almeno due mesi ed allora il direttore sportivo inizia a muoversi per assicurare un rinforzo nel reparto avanzato.

Il giro di perlustrazione è appena iniziato e magari si aspetteranno i tempidi recupero precisi (consulto previsto nei prossimi giorni per stabilire la terapia da seguire) ma intanto la caccia è già partita: uno dei nomi più appetibili è quello del baby interista Sebastiano Esposito che Conte vuole però tenere fino al termine della stagione , come raccontato da Calciomercato.it

Sempre in orbita Inter c'è il nome di Andrea Pinamonti: l'attaccante non sta trovando molto spazio al Genoa dopo l'arrivo di Nicola e piace anche al Cagliari. Pista suggestiva, ma complicata, quella che porta a Simone Zaza che in questa finestra di mercato potrebbe lasciare Torino (piace anche allo Zenit). Da monitorare un eventuale interesse per Donnarumma del Brescia o un ritorno di fiamma per Balotelli che negli ultimi tempi con le Rondinelle ha deluso.