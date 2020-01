CALCIOMERCATO ATALANTA MASIELLO SAMPDORIA/ Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Andrea Masiello, esperto difensore dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, potrebbe cambiare casacca in questa finestra invernale di calciomercato. L'ex giocatore del Bari non sta trovando molto spazio in questa stagione e su di lui sarebbe piombata la Sampdoria di Claudio Ranieri, a caccia di certezze per il reparto arretrato.

Tutto dipenderà però da Lorenzo Tonelli, che la Samp vorrebbe riportare a Genova. Se l'operazione non dovesse sbloccarsi, ecco che la società di Ferrero potrebbe buttarsi proprio su Masiello.