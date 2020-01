BOLOGNA UFFICIALE VIGNATO / La notizia era nell'aria ormai da giorni, ora è ufficiale: il Bologna si assicura Emanuel Vignato, talento classe 2000 già messosi in mostra con la maglia del Chievo.

Come comunicato dal club emiliano, l'attaccante resterà in Serie B con la maglia gialloblu fino al prossima giugno: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'A.C. ChievoVerona il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Emanuel Vignato e di averlo contestualmente ceduto a titolo temporaneo allo stesso A.C. Chievo Verona fino al 30 giugno 2020".