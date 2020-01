CALCIOMERCATO GENOA ERIKSSON / Colpo a centrocampo per il Genoa di Preziosi.

Il club rossoblu sta definendo in queste ore l'acquisto di Sebastian: come riportato da 'Sky Sport', lo svedese classe 1989 è già a Genova e sta sostenendo le visite mediche. Il giocatore, con un passato aldal 2011 al 2014, arriverà dalper solo 50 mila euro, cifra della clausola inserita nel contratto dello svedese che gli permettererà di trasferirsi a titolo definitivo in rossoblu. Si attende ora solo l'ufficialità da parte del club ligure.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Genoa, offerta ufficiale per Quintero: le ultime di CM.IT

Genoa, colpo Quintero: il monito di Marroccu