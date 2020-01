REAL MADRID REINIER / Reinier è un nuovo calciatore del Real Madrid: il club spagnolo ha ufficializzato il suo arrivo in Spagna dopo l'accordo trovato con il Flamengo. I due club, come raccontato da Calciomercato.it, hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento del 18enne (compiuti ieri): l'affare prevede un esborso economico per circa 30 milioni di euro per l'80% del cartellino del calciatore.

"Il Real Madrid e il Flamengo hanno trovato l'accordo per il passaggio di Reinier, che si è legato al club fino a giugno 2026.

Il giocatore - si legge sul comunicato del Real Madrid - si aggregherà alquando terminerà la sua partecipazione al Torneo Preolimpico under 23 con la Nazionale brasiliana".

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Inter, fumata 'blanca': accordo per Reinier, le ultime di CM.IT

Il 18enne è stato seguito anche da Inter, Juventus, Milan e Roma, oltre che da Ajax e Bayern Monaco: alla fine l'ha spuntata il Real Madrid che oggi ha ufficializzato il suo acquisto.