NAPOLI CIASCHINI GATTUSO ANCELOTTI / Una vita al fianco di Carlo Ancelotti, Giorgio Ciaschini conosce bene l'ex tecnico azzurro, avendo condiviso con lui gioie e dolori di una carriera intera: dagli esordi con la Reggiana, fino all'epopea Milan. Una carriera piena zeppa di successi e di calciatori di livello, cresciuti e lanciati sotto le ali del duo emiliano. Uno su tutti, Gennaro Gattuso, allievo e figlio calcistico di Ancelotti, ma anche suo diretto successore sulla panchina del Napoli. Un'avventura che non sta procedendo per il verso giusto e che sta generando già parecchi malumori: "Non so se sia convenuto mandar via Ancelotti, non sta a me dirlo - spiega Ciaschini in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it - Di certo, i risultati emersi nell'ultimo periodo alimentano discorsi di questo tipo. Quando si fanno dei cambiamenti radicali, emergono sempre le debolezze strutturali di una squadra. E con gli stravolgimenti che un cambio tecnico porta con sé, si finisce con il perdere anche i riferimenti di gioco”.

Debolezze e difficoltà organizzative: per Ciaschini la risposta sembra essere nel mercato compiuto dal Napoli: "Bisogna anche dire che parecchi acquisti hanno un po' tradito le aspettative. In attacco, Lozano sta rendendo molto meno di quanto ci si aspettasse. E lì c'è da chiarire l'equivoco: si punta sui soliti o si dà spazio ad un giocatore come lui? In difesa, invece, chi è arrivato non ha migliorato molto il reparto, se non sul piano individuale - continua Ciaschini facendo riferimento a Manolas - E’ un calciatore che dà tutto vicino ad uno con le caratteristiche Albiol. Il Napoli non difende di reparto, ma lo fa individualmente. E quando le cose vanno così, significa che non stanno andando per il verso giusto.

Napoli, Ciaschini: "Continuare con Gattuso per non dare alibi alla squadra"

La partenza dello spagnolo è stata sottovalutata”.

Tuttavia, fiducia ad un allenatore come Gattuso: "Le difficoltà collettive e individuali sono evidenti, ma Rino è l'uomo giusto - catechizza Ciaschini - E pensare ancora ad Ancelotti sarebbe un errore". Eppure, qualche frecciatina il tecnico calabrese sembrava averla lanciata nei confronti del suo maestro, soprattutto in conferenza stampa: "Gattuso e Ancelotti non sono tipi da frecciatine, sono due personaggi che parlano chiaro - stempera Ciaschini - Rino ha semplicemente chiarito il suo metodo di lavoro. Non credo che le sue parole siano state una critica al metodo di Carlo. Le frecciatine a Carlo sono state mandate prima, quando si è scritto e raccontato del suo staff, riportando cose inesatte…”.

Un passaggio poi sullo spogliatoio spaccato del Napoli e dell’allarme lanciato da Gattuso ai microfoni dei giornalisti, nell'immediato post-gara di sabato: "Rino ha detto una cosa giustissima: i calciatori sono professionisti, e devono sempre dare il massimo, indifferentemente dalle amicizie o meno. Conosco bene Gennaro, se lui lancia un allarme di questo tipo, significa che alle spalle c’è qualcosa che non va. Per il Napoli è arrivato il momento di dimenticare tutto e andare oltre per salvare la stagione". Eppure, permane la sensazione che il tecnico calabrese sia stato un po' abbandonato dalla società azzurra, assente mediaticamente ormai da tempo: "Non conosco i rapporti che ci sono tra Rino e il Napoli, ma adesso è meglio concentrarsi sulle partite contro Lazio e Juventus. Sarà dura, è vero, ma per i calciatori sarà meglio: tutti, ora, si concentreranno sull'avversario. Il timore di un'ulteriore crisi? Ormai il Napoli ha fatto una scelta su Gattuso e deve andare fino in fondo con lui, dando certezze al gruppo e privandolo di qualunque alibi".

A cura di Alessandro Montano

