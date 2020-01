CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN EVERTON / Niente mercato per la Juventus: questo il messaggio che arriva dalla dirigenza bianconera, anche se con la campagna trasferimenti aperta tutto può accadere. Ecco allora la trattativa per il possibile scambio Bernardeschi-Rakitic, così come le voci su una possibile cessione di Emre Can, ancora fuori dalle scelte di Sarri. Il centrocampista tedesco da mesi è tra i possibili partenti, anche perché - al di là dell'esclusione dalla iniziale lista Champions - non è entrato nelle rotazioni dell'allenatore toscano: appena 8 apparizioni in stagione per un totale di poco meno di 280 minuti giocatori da inizio stagione.

La dimostrazione di quanto Emre Can non rientri nei progetti del tecnico bianconero che lo ha escluso anche nella gara di coppa Italia.

Il tedesco piace all'Everton di Carlo Ancelotti ed è proprio il manager italiano ad aver risposto alle domande sul suo possibile approdo all'Everton: "Penso di aver detto nell'ultima conferenza stampa che tutti i nomi che erano sul giornale erano sbagliati. Oggi ripeto la stessa cosa: Hanno torto. Tutti i nomi sul giornale sono sbagliati".

