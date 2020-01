INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / Scampato pericolo, se mai ce ne sia stato uno: Alexis Sanchez non tornerà anzitempo al Manchester United.

Un'ipotesi che poteva nascere considerato l'infortunio di(probabile stop di circa due mesi) e l'emergenza offensiva cui deve far fronte: il manager norvegese non ha nascosto la possibilità che la società intervenga con un nuovo inserimento nel reparto offensivo ma non ci sarà alcun richiamo per il cileno.

Al momento dell'accordo tra Inter e 'Red Devils', infatti, non è stata inserita alcuna clausola di richiamo, come spesso accade per i club di Premier League che si lasciano la possibilità di far rientrare i calciatori ceduti a titolo temporaneo. Almeno fino a giugno quindi Alexis Sanchez continuerà a vestire la maglia dell'Inter, sperando di dare il suo contributo alla squadra di Conte: finora l'ex Barcellona e Udinese ha collezionato appena sei apparizioni e ieri è rientrato per 8' contro il Lecce dopo uno stop di oltre tre mesi.