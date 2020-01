CALCIOMERCATO NAPOLI PIATEK SCHICK / Una crisi senza fine, una squadra incapace di reagire nonostante il cambio di allenatore e gli acquisti: il Napoli vive il momento più brutto dell'ultimo decennio con l'Europa che è lontana e qualcuno che paventa anche il rischio retrocessione. Eppure a gennaio Gattuso ha ricevuto i rinforzi richiesti (Demme e Lobotka) ed ora si attende un'inversione di tendenza, magari anche con l'aiuto di qualche altro colpo. Un terzino arriverà nel momento in cui Ghoulam troverà acquirenti, ma Giuntoli potrebbe regalare al tecnico ex Inter anche un altro attaccante. E' quello che sostiene Ciro Venerato parlando a 'calcionapoli24.tv'.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan: ultime CM.IT sul futuro di Piatek.

Calciomercato Napoli, idea Piatek e Schick se va via Llorente

"Se Giuntoli riuscirà a piazzare Llorente, il Napoli farà di tutto per prendere un centravanti fisico. Si naviga a vista ma i nomi che piacciono a Gattuso sono: Petagna, con la Spal che però ha detto che fino a giugno non si muove, Caputo e Schick. Anche per Caputo c'è pessimismo visto che il Sassuolo ha rifiutato un'offerta della Roma. Poi ci sono altri due nomi su cui si potrebbe lavorare: Piatek e Lasagna. Si tratta di piste più percorribili anche se sul polacco ci sono Tottenham, Aston Villa e Newcastle. Il Milan ha bisogno di vendere e magari si può fare un prestito con diritto/obbligo a determinate condizioni".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, UFFICIALE: preso Rrahmani, i dettagli

Napoli, lunga telefonata Gattuso-De Laurentiis | Decisione presa