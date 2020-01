Juventus, infortunio Alex Sandro | Il comunicato ufficiale

JUVENTUS INFORTUNIO ALEX SANDRO / Sospiro di sollievo in casa Juventus riguardo alle condizioni di Alex Sandro, sostituito nel primo tempo del posticipo di ieri contro il Parma a causa di un problema al costato. Come comunicato dal club bianconero in una nota ufficiale, il terzino brasiliano "è stato sottoposto oggi presso il J|Medical a un controllo radiologico all'emicostato destro che ha escluso la presenza di fratture costali.

Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".

Juventus, Alex Sandro e Cuadrado in dubbio per la Roma

Il giocatore resta comunque in dubbio per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, in programma mercoledì sera all'Allianz Stadium, così come Cuadrado. La Juventus, infatti, ha anche comunicato che il colombiano "non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera forma influenzale". Si attendono ora ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei due bianconeri in vista del match a eliminazione diretta contro la squadra di Fonseca.

