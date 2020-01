CALCIOMERCATO INTER GIROUD MOSES / L'interesse dell'Inter per Moses e Giroud non è certo una novità e non sorprende quindi che ne parli in conferenza stampa anche Frank Lampard, manager del Chelsea, club proprietario dei cartellini dei due calciatori. Il tecnico inglese parlando in conferenza stampa non ha nascosto l'imminente ritorno del terzino dal prestito al Fenerbahce: un rientro però lampo visto che il nigeriano è pronto a ripartire. "Sì, Moses sta tornando dal prestito per andare altrove: la trattativa è in corso".

Sull'attaccante francese, invece, Lampard spiega: "Non c'è molto da dire, oltre quanto già detto.

Sappiamo che ci sono discussioni sul suo possibile addio, ma deve essere trovata una soluzione giusta per tutti e ancora non è stata trovata".

Tornando a Moses, come raccontato da Calciomercato.it, Chelsea e Fenerbahce hanno già inviato la documentazione alla Fifa per la fine anticipata del prestito ma c'è ancora un ostacolo al suo trasferimento in nerazzurro: si tratta del superamento delle visite mediche, visto che il 29enne quest'anno ha disputato appena 7 presenze proprio per noie fisiche.

