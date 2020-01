SONDAGGIO CM.IT - Juventus, è fuga scudetto!

SONDAGGIO CM.IT JUVENTUS INTER LAZIO SCUDETTO / La prima giornata di ritorno in Serie A ha sancito l'allungo della Juventus in vetta alla classifica. Bianconeri che dopo la vittoria sul Parma, in virtù del pari dell'Inter a Lecce, sono a +4 sui nerazzurri.

Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su Twitter se si tratti della fuga scudetto. Di poco, ma il 'Sì' ha prevalso, con il 37,3% dei voti. Il 31,5% dei votanti sostiene di dover comunque tenere d'occhio la, per il 30,8% l'Inter invece non è ancora fuori dai giochi.