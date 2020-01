NAPOLI-LAZIO DIRETTA COPPA ITALIA LIVE CRONACA TEMPO REALE GATTUSO INZAGHI - Napoli-Lazio apre le sfide valide per i quarti di finale della Coppa Italia. Momento nero per la squadra di Gennaro Gattuso che arriva all'appuntamento dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, la terza consecutiva in Serie A, mentre nel turno precedento della manifestazione ha eliminato il Perugia. Di segno completamente opposto, invece, l'umore in casa biancoceleste: gli uomini di Simone Inzaghi vengono da undici vittorie consecutive in campionato e si candidano seriamente alla conquista dello Scudetto.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'San Paolo'.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

