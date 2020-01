CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA EVRA MANCHESTER UNITED / La Juventus progetta le manovre di calciomercato in vista della prossima estate. Grandi acquisti nel mirino del CEO Paratici, uno dei nomi destinati a tornare d'attualità è quello del grande ex Paul Pogba. Il francese vive un momento sempre più complicato al Manchester United e a 'Sky Sports' arriva il suggerimento di Patrice Evra, doppio ex di bianconeri e Red Devils. "Credo sia arrivato per lui il momento di lasciare lo United - ha spiegato - Quando gioca, la gente lo attacca. Quando non gioca, la gente lo attacca.

Ieri si giocava contro il, ma parlavano tutti die Pogba. Quando sei un problema per il club, è il caso di andare via. Quando mi resi conto che avrei potuto creare negatività al, dissi alla dirigenza che sarei andato via".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, incontro Paratici per Tonali: ULTIME CM.IT

Calciomercato Juventus, big di Premier in tribuna: due bianconeri nel mirino - ULTIME CM.IT