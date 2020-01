CALCIOMERCATO INTER ICARDI / "Ho sentito parlare di problemi, crisi, difficoltà... Ma per favore! Un giocatore che segna 17 gol in 22 partite nella sua prima stagione, onestamente ha fatto una cosa enorme".

Dopo la vittoria contro il Lorient,'tuona' prendendo le difese difinito nel mirino della stampa francese per la sua breve astinenza da gol.

In merito al riscatto dell'argentino, che consentirebbe all'Inter di incassare ben 70 milioni, il Ds del club parigino non si è sbilanciato: "Abbiamo tempo - le sue parole riportate da 'Sportmediaset' - L’opzione è scritta, esiste. Abbiamo i tempi giusti, abbiamo molte cose da fare. Anche se la finestra di mercato è aperta, devi rimanere concentrato su ciò che stai facendo".

