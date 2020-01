TORINO CAIRO INSTAGRAM / Non riesce a trovare continuità in questo campionato il Torino, che dopo le vittorie con Roma e Bologna frena con il Sassuolo, non riuscendo ad accelerare in chiave Europa League.

Proseguono gli alti e bassi della squadra die il rapporto complicato tra squadra e tifosi, i supporters granata sono da tempo in contestazione con il presidente Urbano. Il quale risponde a tono e su Instagram, all'ennesimo invito a vendere la società, non le manda a dire: "Guardate che poi ve ne pentireste. Quando arrivai il Toro, in 10 anni, ne aveva fatti 7 in Serie B. L'anno scorso invece siamo arrivati settimi..."