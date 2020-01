Juventus e Inter, piovono critiche su Sarri e Conte

JUVENTUS SARRI INTER CONTE - La Juventus approfitta del mezzo passo falso dell'Inter e allunga in testa alla classifica di Serie A.

Risultati diversi ma stesse critiche per i due allenatori: "La Juve vince giocando male e sotto ritmo, nulla di speciale a parteche soltanto gli stupidi possono ritenere al tramonto. Al tramonto sono, invece, certe idee diche insiste a tenere in panchina l'unico centravanti a disposizione (Higuain, ndr) così finendo per incasinare il gioco in mezzo al campo - l'attacco di Tonynel suo editoriale su 'Radio Radio' - L'allenatore non ha ancora in mano la Juventus e mai l'avrà se non cambierà abitudini e scelte... Ma basta e avanza per allungare sull'Inter il cui tecnico non ha soltanto la coperta corta ma ha il motore a giri bassi. Se l'Inter non va a 200 all'ora non soddisfa il suo gestore. Roba da matti. In assenza di idee bisogna correre. Okkey. Per 12 milioni all'anno va bene così...".

