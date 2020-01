DIRETTA ATALANTA SPAL - L'Atalanta ospita la Spal nel mondy night valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Da un lato i bergamaschi divogliono bissare il successo dell'andata per agganciare di nuovo la Roma al quarto posto in classifica, mentre dall'altro i ferraresi disognano il colpaccio per abbandonare l'ultimo posto e rilanciarsi in chiave salvezza. Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2) - Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

SPAL (4-2-3-1) - Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna.

CLASSIFICA: Juventus punti 51, Inter 47, Lazio* 45, Roma 38, Atalanta 35, Cagliari 30, Parma 28, Milan 28, Torino 27, Verona* 26, Napoli 24, Udinese 24, Bologna 24, Fiorentina 24, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 16, Brescia 15, Spal 15, Genoa 14.

*Una partita in meno