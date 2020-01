CALCIOMERCATO INTER CONTE ICARDI NAINGGOLAN PERISIC / Con il pareggio rimediato ieri pomeriggio al 'Via del Mare' contro il Lecce, l'Inter di Antonio Conte è scivolata a -4 dalla Juventus e rischia ora di essere superata in classifica dalla Lazio, a -2 e con una partita da recuperare. Il tecnico nerazzurro è in attesa di importanti rinforzi dal mercato: ad oggi Marotta è riuscito solo a chiudere l'operazione Ashley Young con il Manchester United, è in attesa di perfezionare con il Chelsea il doppio colpo Giroud-Moses ma tutte le attenzioni sono riservate su Christian Eriksen. Conte, in più di un'occasione, ha ribadito nel corso della stagione la scarsa profondità della rosa e sottolineato come l'Inter sia ancora inferiore alla Juventus: frutto del lavoro fatto dalla dirigenza bianconera da anni in Italia ma anche di alcune scelte discutibili della dirigenza nerazzurra che ora costano caro. Dai prestiti di Icardi, Nainggolan e Perisic ad alcuni investimenti come Godin e Lazaro che fin qui non hanno rispettato le aspettative. Alla fine della sessione invernale mancano ancora 11 giorni ma in casa Inter sarà necessario correre ai ripari. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, da Icardi a Perisic: il peso dei tagli estivi

La dirigenza nerazzurra ha deciso in estate di liberarsi di alcune presenze 'ingombranti' nello spogliatoio ma non è riuscita a monetizzare in maniera concreta nonostante la partenza di alcuni giocatori del calibro di Icardi, Nainggolan e Perisic.Tutti e 3 hanno lasciato l'Inter in prestito rispettivamente per Psg, Cagliari e Bayern Monaco: se per l'attaccante argentino va fatto un discorso a parte, la sensazione è che forse sia il belga che il croato in questa Inter avrebbero potuto dire la loro, soprattutto nei diversi casi di emergenza che Conte ha dovuto fronteggiare in stagione.

E' stato giusto liberarsi 'gratis' (o quasi) di loro in estate? Il Nainggolan ammirato nella prima parte di stagione con il Cagliari avrebbe sicuramente rappresentato un'arma in più per il centrocampo nerazzurro, anche perché è quello che forse si avvicina più di per caratteristiche al tanto desiderato Arturo. Così come Perisic che avrebbe forse potuto ricoprire il ruolo di tutta fascia sulla sinistra. L'Inter spera nei riscatti estivi soprattutto del croato e di Icardi, che porterebbero nelle casse dei nerazzurri circa 90 milioni di euro, ma forse sarebbe servito monetizzare prima per rafforzare sin da subito la rosa.

Calciomercato Inter, da Godin a Lazaro: le scommesse perse da Conte

C'è poi da fare i conti con alcuni investimenti importanti fatti in estate che fin qui non hanno reso come ci si aspettava. Su tutti pesano i 22 milioni versati nelle casse dell'Hertha Berlino per Valentino Lazaro, voluto a Milano dallo stesso Conte: l'esterno austriaco ha collezionato solo pochi minuti in stagione, non riuscendo mai a giocare con continuità e ad imporsi nella sua nuova avventura in Italia. Ora è pronto a lasciare in prestito l'Inter e ripartire dalla Premier League con la maglia del Newcastle. Una scommessa persa, così come quella di Godin che al momento non è riuscito ancora ad inserirsi nella difesa a 3 nerazzurra al fianco di De Vrij e Skriniar: anche ieri contro il Lecce l'uruguaiano ha mostrato diverse perplessità in quella posizione. Conte con decisione ha poi messo ai margini del progetto tecnico nerazzurro Vecino e Politano, due uomini con le valigie in mano che forse ieri avrebbero fatto comodo in Puglia. Per fortuna Conte ha rispolverato Borja Valero, ma fino ad ottobre lo spagnolo non era mai riuscito ad esordire in stagione. Capitolo Sanchez. Il cileno rimane sicuramente uno dei più grandi misteri della stagione dell'Inter: all'ex Arsenal e Manchester United rimangono a disposizione solo altri pochi mesi per lasciare il segno, fin qui Conte sembra proprio non vederlo anche dopo il rientro dall'infortunio.

