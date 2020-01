Calciomercato Milan, doppio ribaltone Piatek

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK - Per la seconda partita di fila Krzysztof Piatek è rimasto in panchina per 90 minuti. E il Milan ha centrato il secondo successo consevutivo: segnale evidente che la squadra di Pioli può fare a meno del centravanti polacco.

Ad 11 giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, i rossoneri cercano la soluzione migliore per l'ex genoano: finora in pole sembrava esserci il, chiamato a sostituire l'infortunato, ma secondo quanto riportato dal 'Daily Star' adessoavrebbe virato su, bomber serbo del Real Madrid.

Nel futuro di Piatek, invece, potrebbe esserci la Liga spagnola. Stando a quanto si legge sul quotidiano sportivo catalano 'Mundo Deportivo', infatti, il Barcellona oggi terrà un vertice di mercato per individuare l'erede di Suarez, costretto ai box per molto tempo. Tre i profili seguiti: Dani Olmo, per il quale però manca l'accordo economico con la Dinamo Zagabria; Pedro Rodriguez, in scadenza di contratto con il Chelsea e ben disposto a tornare in blaugrana. Ma soprattutto Piatek, che il Milan sarebbe disposto a cedere anche in prestito con diritto o obbligo di riscatto.

