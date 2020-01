CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO DE LAURENTIIS / Aurelio De Laurentiis vive il momento più difficile da quando, nell'estate del 2004, prelevò il Napoli dalle macerie del fallimento. Da lì una veloce ascesa verso i gradini più alti d'Europa, poi la brusca frenata e il pericolo di un clamoroso crollo. I risultati di questa stagione parlano chiaro: la zona Champions è più lontana della zona retrocessione. E gli ultimi risultati con Gattuso in panchina (quattro sconfitte e una vittoria con autogol al 94esimo) non fanno ben sperare.

Così, dopo l'ennesima prova scadente della squadra, il presidente ha avuto una lunga telefonata con il suo allenatore, che in conferenza ha già annunciato di non volersi dimettere: clicca qui per restare aggiornato.

Adesso, riporta il 'Corriere dello Sport', c’è la paura che avvolge e Gattuso sa che il calcio non fa sconti dinnanzi a crisi deprimenti: qualsiasi cosa potrà quindi succedere. Intanto, la società ha preso una nuova decisione: in caso di nuova sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, gara in programma domani sera in un 'San Paolo' semivuoto, la squadra andrà in un lungo ritiro, forse lontano da Castel Volturno.

