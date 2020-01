BRESCIA BALOTELLI ESPULSIONE SFOGO / Entrato dalla panchina a gara in corso, ieri Balotelli è stato espulso durante Brescia-Cagliari, gara pareggiata dai suoi compagni nonostante il suo errore.

Così, dopo tante polemiche sul suo comportamento, lo stessoha voluto esternare il suo pensiero affidandosi alle storie di Instagram: "E' incredibile come un episodio possa cambiare sempre in troppo negativo o troppo positivo l'opinione di tutti drasticamente sull'essere e sulla professionalità di una persona - ha esordito nel post l'ex promessa italiana - Proseguirò con il mio lavoro quotidiano anche questa volta, non è un problema. Voi continuate a giudicarmi come volete".

