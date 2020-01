CALCIOMERCATO BRANCHINI ALLEGRI / Giovanni Branchini, celebre agente ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulle ultime notizie e ha fatto un annuncio sul ritorno in panchina di Allegri: "Ritorno Allegri? Presto non credo. Lui dice che sta intensificando i corsi di inglese ma non ne sono così certo - spiega il procuratore a 'Radio anch'io Sport' - A parte le battute, lui è contento di avere un anno libero. Ogni tanto bisogna fermarsi e vedere le cose da un angolo diverso. Sono certo che dalla prossima stagione sia felice di riprendere il suo percorso professionale. Estero o Italia? Difficile fare previsioni, molto dipende dall'evoluzione che avranno alcuni club in Champions League. In questo momento sarebbe un discorso basato sul nulla".

SPINAZZOLA-POLITANO - "In questi casi è difficile che tutti siano contenti. E' accaduto qualcosa di inatteso, il deterrente migliore per evitare episodi del genere è avere più prudenza prima di fare foto con la sciarpa e cose del genere - prosegue Brachini - Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto, parliamo di dirigenti importanti. Se ci sono state dichiarazioni del tecnico dell'Inter che parla di scelta tecnica mi lascia un po' sgomento. Ormai da anni le visite mediche sono il primo passo da fare. Scambio? Credo che non si farà più. Non è facile schierarsi, qualcosa deve essere accaduto che noi non possiamo intuire. Credo non ci sia un clamoroso motivo medico, anche nelle dichiarazioni ci voleva più prudenza. Sono un nemico giurato del mercato come inteso oggi. Credo che così lungo faccia solo danni, sono per un mercato più compresso".