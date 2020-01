CALCIOMERCATO JUVENTUS TONALI / La Juventus ieri sera ha ammirato Dejan Kulusevski all''Allianz Stadium'. Il talento svedese del Parma, dopo un primo tempo sottotono, si è acceso nella ripresa mettendo in difficoltà la squadra di Sarri e meritandosi gli applausi dei tifosi bianconeri in attesa dello sbarco definitivo a Torino il prossimo giugno. Fabio Paratici continua a lavorare sulla linea verde e potrebbe non fermarsi a Kulusevski nella finestra del mercato estivo. Clicca Qui per restare aggiornato sulle ultime notizie di Calciomercato.it.

Un altro classe 2000 ha catturato da tempo le attenzioni del CFO della 'Vecchia Signora': stiamo parlando di Sandro Tonali, diamante del Brescia del patron Cellino. Il giovane centrocampista sta disputando un'ottima stagione anche in Serie A dopo la promozione con le 'Rondinelle' nella scorsa stagione, conquistando anche la convocazione nella Nazionale di Mancini.

Calciomercato Juventus, Paratici insiste per Tonali

La dirigenza campione d'Italia segue costantemente le prestazioni del giocatore, con Paratici che è andato più volte a visionarlo dal vivo.

La concorrenza per Tonali è agguerrita con le big di Premier Manchester United, City e Liverpool interessate al 19enne regista, oltre al Paris Saint-Germain e soprattutto all'Inter. La Juventus però negli ultimi tempi ha mosso dei passi concreti per il numero 4 nativo di Lodi, balzando in pole nella corsa per il suo cartellino. E in questo senso - come raccolto da Calciomercato.it - è da registrare un incontro a Milano tra lo stesso Paratici e l'entourage di Tonali. Il CFO bianconero spinge sull'acceleratore, con il gioiello del Brescia che resta in cima alla lista dei desideri a centrocampo insieme a Pogba. La Juventus è pronta a stanziare un assegno da 50-55 milioni di euro (bonus compresi) per convincere Cellino a dare il via libera in estate alla cessione di Tonali.

