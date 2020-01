CALCIOMERCATO INTER MANCHESTER UNITED VECINO / Non solo acquisti. L'Inter lavora sul mercato anche per cedere alcuni elementi che non rientrano nelle gerarchie tecniche di Antonio Conte. Tra questi, nonostante alcune prove positive, c'è Matias Vecino, che finora ha realizzato un assist e due gol in 17 presenze totali.

Dopo Siviglia e Tottenham, riporta 'La Gazzetta dello Sport', nelle ultime ore anche il Manchester United avrebbe manifestato interesse per il centrocampista uruguagio dell'Inter. Così, dopo gli arrivi di Sanchez, Lukaku e Young, stavolta potrebbe essere un calciatore nerazzurro a trasferirsi ai 'Red Devils. Non è da escludere, infine, che con la possibile cessione di Vecino su possa pensare a un colpo last minute per il centrocampo.

