Calciomercato Inter, agente a Londra | Doppio colpo vicino

CALCIOMERCATO INTER TOTTENHAM ERIKSEN MOSES LAZARO / Seconda in classifica a meno quattro punti dalla Juventus, l'Inter vive ore caldissime sul calciomercato. L'obiettivo di Marotta è regalare un centrocampista e un esterno a Conte, che anche ieri ha fatto intendere come la rosa sia stanca dopo un girone di andata vissuto su ritmi elevati. Così, già nei prossimi giorni si potrebbe definire un doppio colpo in entrata: clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Eriksen e Giroud allo scambio Politano-Spinazzola: Marotta dice tutto

Calciomercato Inter, agente Eriksen a Londra: vicino anche Moses

L'affare più vicino sembra quello per Moses, ma l'accelerata decisiva sta per arrivare anche per Eriksen.

L'esterno di proprietà delma in prestito al, riporta 'La Gazzetta dello Sport', può arrivare prima del danese con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto, agià in queste ore sarebbe presente l'agente di Eriksen, in attesa di definire a trattativa: i nerazzurri hanno offerto 15 milioni di euro, ma ilne chiede 20; l'affare potrebbe sbloccarsi sul finire della settimana con l'inserimento di alcuni bonus. Infine,sembra più vicino al, che dovrebbe vincere la sfida colper averlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, 'vendetta' Mourinho per Eriksen | Paga la clausola del big!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte blocca Esposito | Le ultime di CM.IT