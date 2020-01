JUVENTUS PARMA SARRI DYBALA / Nuova sostituzione in campionato per Paulo Dybala, che anche stasera non ha gradito il cambio di Maurizio Sarri nel secondo tempo di Juventus-Parma. L'allenatore bianconero è tornato a parlare del comportamento del numero dieci argentino in conferenza stampa: "Pazienza se è arrabbiato, vado a letto e dormo comunque. Magari è arrabbiato per altre cose, voi giornalisti alle volte ci costruite delle telenovele… Avete presente quando tuo figlio fa una ca*** e gli parli seriamente a tavola? Poi rimane pur sempre tuo figlio.

No va scuoiato oggi, come non andava scuoiato l'altra volta".

Sarri si sofferma anche su Ronaldo e de Ligt: "Cristiano ha numeri fuori categoria. Tutto dipende dal connubio tra condizione fisica e mentale. De Ligt ha ripreso il percorso di crescita che aveva interrotto perché era alle prese con alcuni acciacchi fisici e non poteva allenarsi al massimo. Alex Sandro? Non so darvi aggiornamenti sulle sue condizioni, aveva dolore e abbiamo deciso di toglierlo per non farlo soffrire ulteriormente in campo. Parlerò dopo con lui e i medici".