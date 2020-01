JUVENTUS PARMA DE LIGT / Prestazione convincente per MatthijsdeLigt nel match di questa sera contro il Parma. Il difensore olandese della Juventus è stato uno dei migliori in campo nel posticipo dell''Allianz Stadium: "E' sempre bello vincere, oggi erano importantissimi i tre punti - ha sottolineato in zona mista l'ex Ajax - La differenza tra Serie A ed Eredivisie è marcata, soprattutto confrontando le squadre medio-piccole. Qui ogni partita è difficile da affrontare.

Il Parma stasera lo ha dimostrato: è stata dura per noi, siamo stati bravi a portarla dalla nostra parte".

"L'intesa con Bonucci? Ci parliamo spesso in campo, è un difensore con grande esperienza. Quando sei giovane sei più spavaldo, mentre alle volte bisogna ragionare e usare la testa. Sto cercando d'imparare questo da lui, è una motivazione in più per cercare di fare bene e migliorare. Preferisco giocare a destra, ma anche a sinistra va bene. Chiellini è diverso da Bonucci, ma sto provando ad imparare tante cose anche da lui in allenamento. Loro hanno tantissime qualità: è un onore per me stare al loro fianco e allenarmi con loro ogni giorno".

"La distanza dall'Inter? Per il momento la classifica ci sorride, è soddisfacente per noi. Però la stagione è molto lunga e tutte le partite sono difficili. Ogni punto può essere fondamentale"