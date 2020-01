Juventus-Parma, Kurtic: "Preparata benissimo, c'è un po' di rabbia"

JUVENTUS PARMA KURTIC / Il Parma non ha sfigurato di fronte alla capolista Juventus. I ducali sono stati piegati solo da una doppietta di Cristiano Ronaldo, con Jasmin Kurtic che applaude la prova della formazione di D'Aversa: "Non c'è rammarico, solo un po' di rabbia. Dobbiamo uscire soddisfatti e a testa alta dopo la prestazione di stasera - le parole del centrocampista sloveno in zona mista - Il mister l'ha preparata benissimo, in entrambe le fasi. Siamo stati compatti, con il giusto atteggiamento in campo.

Meritavamo qualcosa in più, anche perché abbiamo creato delle occasioni importanti contro una grande squadra. Mi sono inserito subito bene, ringrazio il mister e tutti i miei compagni. Preferisco giocare da mezz'ala, è un ruolo che mi piace molto, però sono pronto a ricoprire qualsiasi posizione voglia l'allenatore pur di aiutare la squadra. Contro l'Udinese ci sono punti importanti in ballo, servirà fare ancora meglio rispetto ad oggi. La salvezza è il nostro obiettivo: quando la raggiungeremo, allora inizieremo a pensare a qualcosa di ancora più importante".