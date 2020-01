Juventus-Parma, de Ligt: "Cerco di imparare da Ronaldo"

JUVENTUS PARMA DE LIGT / Altra partita di ottimo livello per Matthijs de Ligt che ha ritrovato il posto da titolare dopo il brutto infortunio di Demiral. L'olandese della Juventus è apparso in crescita questa sera contro il Parma e al termine della partita ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' tracciando un bilancio: "Sono veramente contento, penso di essere cresciuto molto in questi sei mesi. Non è molto importante quello che sei adesso, ma quello che vuoi essere in futuro e quanto puoi crescere. Penso a migliorare sempre più".

Juventus, de Ligt da Ronaldo alla posizione

De Ligt ha parlato anche di Ronaldo: "E' fantastico, sa come giocare e come vincere, ce lo può insegnare. E' il più forte di tutti, ha una grande esperienza. Cerco di imparare da lui tutti i giorni. Posizione? Sono di piede destro, sono abituato a giocare a destra, ma posso farlo anche a sinistra".

