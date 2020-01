Calciomercato Lazio, la Samp su Berisha: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO LAZIO BERISHA SAMPDORIA / Vuole restare alla Lazio e giocarsi le sue carte, Valon Berisha. Il centrocampista ex Salisburgo, impiegato finora col contagocce da Simone Inzaghi, non ha intenzione di lasciare la squadra biancoceleste nella sessione invernale del calciomercato.

Il kosovaro nelle ultime due stagioni alla Lazio non ha convinto, complice anche una serie di problemi fisici che lo hanno ostacolato. Ora però sembra tutto risolto e Valon non intende mollare sul più bello per andare via in prestito. Tuttavia, se dovessero arrivare delle offerte per un trasferimento a titolo definitivo, il centrocampista le prenderebbe in considerazione.

