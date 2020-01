JUVENTUS PARMA D'AVERSA / Il Parma di D'Aversa esce sconfitto dallo Stadium di Torino. Il tecnico dei gialloblu ha commento il ko contro la Juventus, arrivato dopo un ottimo secondo tempo: "Nella prima frazione di gioco abbiamo fatto una buonissima fase difensiva, nella seconda abbiamo chiuso in crescendo - ammette il mister ai microfoni di 'Sky Sport' - C'è il rammarico per le occasioni sprecate, c'è dispiacere, anche per i gol presi: il primo a difesa schierata, il secondo abbiamo perso palla in uscita. Lo Stadium si è un po' impaurito nel finale, quindi si è fatto bene".

KULUSEVSKI - "Ha fatto meglio nella ripresa - prosegue D'Aversa - ma è una costante degli ultimi match. Il giudizio su di lui va fatto considerando anche la sua età ma lui per primo non è soddisfatto della prestazione.

Valore? Io parlo dal punto di vista tecnico e vi dico che è un giocatore molto forte con margini di miglioramenti. Contro Atalanta e Juventus ha giocato in maniera frenetica. Ruolo? Deve venire in mezzo al campo pur partendo da esterno. In futuro potrà fare la mezzala, adesso meglio il trequartista".

OBIETTIVI - "Se riusciamo ad avere la rosa al completo potremmo fare meglio rispetto al girone d'andata ma non mi risulta che la società abbia cambiato obiettivo".

