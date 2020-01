JUVENTUS PARMA SARRI / Vittoria pesantissima per la Juventus di Maurizio Sarri che allo 'Stadium' supera per 2-1 il Parma grazie ad una doppietta di Ronaldo. Lo stesso tecnico bianconero ha commentato la sfida e non solo ai microfoni di 'Sky Sport': "Abbiamo fatto bene anche le partite precedenti alla Supercoppa. Le due partite con la Lazio le abbiamo sbagliate. Forti ma ci abbiamo messo anche del nostro. Sono state due parentesi. Stasera abbiamo fatto una gara meno pulita del solito e abbiamo la responsabilità di non averla chiusa. Come accade spesso si finisce per soffrire negli ultimi minuti. Da mercoledì ne ho cambiati sette. Abbiamo modificato molto e dopo il 2-1 volevo dare un messaggio alla squadra ma non siamo riusciti a chiuderla. Poi nel finale abbiamo provato a ritrovare equilibrio con Douglas Costa". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

RAMSEY E RABIOT - "Su Rabiot l'unico problema è che ora sta giocando a destra. È in crescita. Ramsey all'Arsenal giocava trequartista quindi ci può stare tranquillamente nel rombo.

Mi sembrano entrambi in crescita".

CRESCITA - "Possiamo crescere di intensità mentale e di certi momenti della partita. Questa gestione finale del palleggiare nella nostra metà campo non mi piace, preferisco prendere un goal in contropiede che stare a soffrire nella nostra area".

RONALDO - Hai un fuoriclasse che a volte ti crea una piccola problematica ma te ne risolve cento. Inter o Lazio? Ho paura per le cose più serie. Parliamo di sport. Sappiamo di avere due avversarie fortissime. Una è in un momento strepitoso che si spera duri poco".

