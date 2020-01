Serie A, Juventus-Parma 2-1: primato targato Ronaldo

SERIE A JUVENTUS PARMA RONALDO / Obiettivo tre punti per la Juventus di Sarri chiamata ad approfittare del mezzo passo falso dell'Inter di oggi pomeriggio. Con i nerazzurri stoppati a Lecce sul pari, i bianconeri non si sono fatti pregare allungando in classifica grazie ad una vittoria tutt'altro che semplice contro un Parma orfano di Gervinho. La cattiva sorte si abbatte però presto anche sulla compagine di casa che perde presto per infortunio Alex Sandro prima del cambio forzato di D'Aversa costretto ad un paio di minuti dal 45' a sostituire Inglese per Cornelius. Dal punto di vista tecnico è invece Cristiano Ronaldo l'assoluto protagonista della serata torinese. CR7 porta in vantaggio i suoi al 43' grazie ad un destro deviato che batte imparabilmente Sepe, prima di trovare la doppietta personale su assist al bacio di Dybala a cavallo dell'ora di gioco. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Cornelius abile a battere Szczesny con uno stacco imperioso di testa.

Juventus-Parma, il tabellino

Nel finale i ducali provano a trovare il pari esponendosi però a rischi in ripartenza con il solito Ronaldo ancora protagonista.

Reti: 43′ Ronaldo, 56′ Cornelius, 59′ Ronaldo

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (21′ Danilo); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (59′ Higuain); Dybala (80′ Douglas Costa), Ronaldo. All. Sarri. A disp. Buffon, Pinsoglio, Rugani, Coccolo, Emre Can, Pjaca, Bernardeschi

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella (66′ Sprocati), Kurtic; Kulusevski (88′ Siligardi), Inglese (44′ Cornelius), Kucka. All. D’Aversa. A disp. Colombi, Alastra, Dermaku, Brugman, Laurini, Barillà, Pezzella.

Arbitro: Di Bello

Ammonito: Kurtic

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 51; Inter 47; Lazio 45*; Roma 38; Atalanta* 35; Cagliari 30; Parma e Milan 28; Torino 27; Verona* 26; Napoli, Fiorentina, Bologna e Udinese 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Brescia 15; Genoa 14, Spal* 12.

*una gara in meno

