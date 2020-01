Juventus-Parma, infortunio Alex Sandro: le condizioni del brasiliano

JUVENTUS PARMA INFORTUNIO ALEX SANDRO CONDIZIONI / Al 21' di Juventus-Parma Alex Sandro ha lasciato il terreno di gioco per lasciare spazio all’ingresso in campo di Danilo. Brutta tegola per Maurizio Sarri che ha quindi operato un cambio forzato dopo che il mancino brasiliano ha attirato l'attenzione della panchina lamentando un problema fisico. Secondo quanto raccolto dal nostro inviato presente allo 'Stadium' per l'ex terzino del Porto botta al costato nel corso del riscaldamento, prima che le condizioni peggiorassero durante i primi minuti di gara.

Una problematica che non gli consentiva evidentemente di respirare in modo corretto. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In seguito sul finale del primo tempo KO anche in casa Parma con Inglese costretto alla sostituzione per un problema alla coscia sinistra dopo uno scontro di gioco.

