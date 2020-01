Juventus-Parma, problemi per Sarri: costretto al cambio forzato

JUVENTUS PARMA INFORTUNIO ALEX SANDRO DANILO / Inizia nel peggiore dei modi Juventus-Parma per Maurizio Sarri, chiamato già ad un cambio forzato dopo meno di metà tempo.

Dopo un piccolo spavento per Rabiot, poi rientrato senza patemi, il tecnico bianconero è stato costretto a sostituireper infortunio al 21' lanciando in campo Danilo. Il brasiliano va ad occupare la fascia sinistra, presidiando la posizione occupata dal compagno di squadra. Per il mancino verdeoro si tratta di un problema di natura muscolare.

