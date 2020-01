JUVENTUS PARMA VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / Una zampata di Cristiano Ronaldo (aiutato dalla deviazione di Darmian) permette alla Juventus di chiudere in vantaggio un primo tempo in cui i bianconeri non hanno brillato. Dybala non illumina come di consueto, con CR7 l'unico a creare pericoli dalle parti di Sepe. Il Parma è ben disposto in campo, non lascia varchi ma è sfortunato in occasione della rete dei campioni d'Italia arrivata sul finire di tempo. Bene Rabiot nella squadra di Sarri, Ramsey colpisce un palo nel recupero. Kulusevski in ombra, Kurtic ed Hernani non sfigurano nella mediana ospite.

JUVENTUS

Szczesny 6

Cuadrado 5,5

Bonucci 6,5

De Ligt 6,5

Alex Sandro 6 (20' Danilo 6)

Rabiot 6

Pjanic 5,5

Matuidi 6

Ramsey 6

Dybala 5,5

Cristiano Ronaldo 6,5

Allenatore: Sarri 6

PARMA

Sepe 6,5

Darmian 5,5

Iacoponi 6

Bruno Alves 6

Gagliolo 6

Hernani 6,5

Scozzarella 6

Kurtic 6,5

Kulusevski 5,5

Inglese 6 (44' Cornelius)

Kucka 5,5

Allernatore: D'Aversa 6

Arbitro: Di Bello 6

TABELLINO

Juventus-Parma 1-0 - 43' Cristiano Ronaldo

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (20' Danilo); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Rugani, Douglas Costa, Emre Can, Higuain, Bernardeschi, Coccolo. Allenatore: Maurizio Sarri

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Inglese (44' Cornelius), Kucka. A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Cornelius, Brugman, Laurini, Barillà, Siligardi, Sporcati, Pezzella. Allenatore: Roberto D'Aversa

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

VAR: Valeri

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 3'